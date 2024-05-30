Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz? Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya!

6. KLAVYEDEKİ HARFLERİN SIRASI

Manuel daktilolar icat edildiğinde, tuşlar alfabetik olarak düzenlenmişti ve her şey daha kolaydı. Ancak, görünüşe göre, bu kolaylık daktilocuların çok hızlı yazmasına ve tuşların metal "kollarının" sıkışmasına neden oluyordu. Bunu önlemek için klavye üreticileri harflerin sırasını değiştirdi ve yazmayı yavaşlatmak için en yaygın harfleri ulaşılması zor yerlere yerleştirdi, böylece makinenin sorunsuz çalışmasını sağladı.