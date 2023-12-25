Bu canlıyı daha önce hiç görmediniz! İşte denizlerin en tatlısı: Deniz Koyunu
Denizlerin sıra dışı ve sevimli sakinlerinden biri olan deniz koyunları, adeta masaldan fırlamış gibi bir görüntüye sahiptir. Bu sevimli canlılar, gerçek olmalarına rağmen inanması güç bir tatlılıkta karşımıza çıkarlar. Deniz koyunlarının eşsiz özellikleri ve denizlerin neşeli sakinleri olarak keşfedilmeye değer bir dünyaları var.
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Suların derinliklerinde, adeta pamuktan yapılmış bir oyuncak gibi duran deniz koyunları, doğanın tatlı sürprizlerinden biridir. Tatlılıkları ve eşsiz görünümleriyle gerçek olduğuna inanmakta zorluk çekeceğiniz bu canlılar, denizlerin gizemli ve sevimli sakinleri arasında özel bir yere sahiptir. İşte deniz koyunları hakkında bilinmeyenler...
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DENİZ KOYUNU NEDİR?
Costasiella kuroshimae olarak bilinen deniz koyunları, yaprak sümüklüböcek veya tuzlu okyanus tırtılı olarakta adlandırılır. Boyları 5 mm ila 1 cm arasında değişen bu tatlı canlılar, yaygın olarak Japonya, Endonezya ve Filipinler'de bulunur.
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Genellikle sığ sularda, kayalık kıyı bölgelerinde ve mercan resiflerinde yaşayan deniz koyunları, özellikle yosunların üzerinde görülebilir.
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FOTOSENTEZ YAPIYOR
Bu gizemli minik canlı hakkında pek fazla bilgiye ulaşılamıyor. Cinsel üreme yoluyla çoğaldıkları bilinen deniz koyunları, larva evresindcen sonra yetişkin formunu alıyorlar. Kendi besinlerini ürettikleri bilinen deniz koyunları fotosentez yapıyor. Görünen yeşil yaprağı andıran uzantılarında fotosentetik pigmentler bulunuyor.