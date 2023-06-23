Yeşil çay
Bir dahaki sefere öğleden sonra biraz toparlanmaya ihtiyacın olursa, bir demlik yeşil çay demle.
Vinjamoori, "Yeşil çay, antioksidan, antienflamatuar ve antikanser özellikler sergileyen bir bitki flavonoid olan quercetin açısından zengindir" diye açıklıyor.
Molecules'ta 2022'de yapılan bir araştırma, quercetin'in yaşlanma süreçlerini geciktirmeye katkıda bulunabilecek yaşlanan hücreleri (bölünmeyi durduran yaşlanan hücreleri) ortadan kaldırabileceğini öne sürüyor.
Dr. Vinjamoori'ye göre quercetin'in, uzun ömür ve kalori kısıtlaması faydalarında çok önemli bir oyuncu olan SIRT1 genini aktive ettiğine, vücudun DNA'yı onarma yeteneğini geliştirdiğine ve potansiyel olarak yaşlanma sürecini yavaşlattığına inanılıyor.