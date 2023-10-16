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        Haberler Sağlık Bu belirtiler varsa su içmiyor olabilirsiniz! Yetersiz su tüketirsek ne olur?

        Bu belirtiler varsa su içmiyor olabilirsiniz! Yetersiz su tüketirsek ne olur?

        Hayati bir önem taşıyan su, yeterli düzeyde tüketilmediği takdirde sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Peki, yetersiz su tüketirsek ne olur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 13:59 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:59
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        • 1

          Eğer yeterli miktarda su tüketmiyorsanız vücudunuzda meydana gelecek 10 değişiklik...

          1- Selülit

        • 2

          2- Vücutta çatlama

        • 3

          3- Göz altında morluk

        • 4

          4- Midede ekşime

        • 5

          5- Düzensiz tansiyon

        • 6

          6- Kabızlık

        • 7

          7- Böbreklerde rahatsızlıklar

        • 8

          8- İdrar sonrası yanma

        • 9

          9- Baş ağrısı

        • 10

          10- Yorgunluk

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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