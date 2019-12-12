Yunan askerlerin göçmenleri yasa dışı yollarla sınırın Türkiye tarafına bıraktığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, Alman Der Spiegel dergisinde yayınlandı.

"MASKELİ KUVVETLER GİZLİCE..."

Der Spiegel'de olayla ilgili olarak yayınladığı videoda " Yunanistan'da maskeli kuvvetler gizlice Türkiye'ye geri göçmen mi gönderiyor?" ifadelerine yer verdi.

Bilindiği gibi Yunanistan daha önce de benzer vakalarla gündeme gelmiş ancak inkar etmişti.