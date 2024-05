AMBULANS

Ambulans isimli yabancı sinema bu akşam 20.00'de Kanal D'de olacak. Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için 22.45'te filmin tekrarı oynayacak.

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Eski bir asker olan Will Sharp'ın, hasta olan karısının ameliyatı için paraya ihtiyacı vardır. Will, yardım istememesi gerektiğini bilse de azılı bir suçlu olan evlatlık kardeşi Danny'den yardım ister. Danny, Will'e yardım etmek yerine ona birlikte bir soygun gerçekleştirmeyi teklif eder. Karısını kurtarmak isteyen Will, istemese de bu teklifi kabul etmek zorunda kalır ve iki kardeş Los Angeles tarihinin en büyük banka soygununu gerçekleştirmek için plan yapar.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Taş Kağıt Makas

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Ambulans

22:45 Yabancı Sinema Ambulans

01:30 Arka Sokaklar

04:30 Bodrum Masalı