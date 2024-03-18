Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 18 Mart 2024 Pazartesi bu akşam yayınlanacak filmler ve diziler
Televizyon karşısında günün stresini atmak isteyenler bu akşam hangi dizi ve filmlerin ekranlarına geleceğini araştırıyor. Popüler kanalların kimisinde dizilerin yeni bölümleri varken; kimisi yerli ve yabancı filmleri izleyiciler ile buluşturacak. İşte, "18 Mart 2024 Pazartesi bu akşam hangi diziler ve filmler var?" sorusunun yanıtı...
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Her akşam televizyonda pek çok yapım izleyicilerle buluşuyor. Dizilerin yeni bölümlerinin yanı sıra yerli ve yabancı filmler de her akşam yayınlanıyor. Peki, bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte, 18 Mart 2024 Pazartesi bu akşam yayınlanacak filmler ve diziler...
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18 MART 2024 PAZARTESİ TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?
20:00: Kızıl Goncalar - NOW
20:00: Ömer - Star TV
20:00: Selahaddin Eyyubi - TRT 1
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BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ FİLMLER VAR?
20:00: Dilberay - aTV
20:00: Cehennem Melekleri - Kanal D
23:15: Sıcak Koltuk - SHOW TV
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