BTC'de gözler ABD'li Exxon'da

Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ın köylerine yönelik pazar günü Ermenistan tarafından başlatılan saldırıya, Azerbaycan ordusunca verilen karşılık sürüyor. Azerbaycan kara ve hava kuvvetleri, bölgede belirlenen Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha ediyor. Bölgede, yükselen tansiyon enerji koridorlarının da hareketlenmesine yol açtı.
BORU HATLARI VE AKIŞ NE DURUMDA?
Azerbaycan, dünyanın önemli petrol ve gaz tedarikçi ülkeleri arasında yer alıyor. Petrol, Azerbaycan’dan Türkiye’de Ceyhan’a uzanan BTC üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılıyor.
BTC hattından, günlük 550-600 bin varil petrol akışı gerçekleşiyor. Gerilim, petrol akışını herhangi bir şekilde etkilemedi. Kaynaklar, bu yönde bir kaygının da söz konusu olmadığını söyledi.
Peki, doğal gaz akışı ne durumda? TANAP’tan, doğal gaz akışı devam ediyor. 2020 Haziran, 2021 Haziran arasında 6 milyar metreküp doğal gaz çekilecek. İzleyen yıllarda da Trans Adriyatik Boru Hattı’na (TAP) bağlanacak bu hat üzerinden Avrupa’ya, 10 milyar metreküp gaz transfer edilecek. Kaynaklar, gaz akışının da sürdüğünü ve bir sorun beklemediklerini ifade etti.
ABD’Lİ ŞİRKET VURGUSU
Bölgeyi ve gelişmeleri yakından takip eden uzmanlar, önemli bir konuya odaklanıyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nı işleten BTC Co.’da, ABD’li Chevron’un yüzde 8.9 oranında hissesi bulunuyordu. Uzmanlar, “Chevron’un, bu olaylardan önce Macar kökenli MOL’a hissesini satacağı duyurulmuştu. MOL’un, BTC Co. toplantılarına girmeye başladığını duyuyoruz. Demek ki devir gerçekleşmiş” dedi.
Uzmanlar, başka bir ABD’li şirket Exxon’un da BTC Co.’da yüzde 2.5 hissesi bulunduğunu belirterek, “ABD’li Exxon’un hisselerini satması ve çıkması bölge için not edilecek bir gelişme olarak görülebilir. Bu yönde olası bir gelişme kritiktir” diye konuştu.
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