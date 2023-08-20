Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor

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Dünya çapında yüz binlerce insanı etkileyen brusella, bakteriyel bir enfeksiyon olup en çok pastörize edilmemiş süt ürünlerinden ve çiğ etten bulaşıyor. Yaz aylarında daha sık görülen ve teşhis edilmezse tehlikeli olan brusella, en çok 5 yaş altı çocuklar ile yaşlıları tehdit ediyor.

PASTÖRİZE EDİLMEMİŞ SÜTÜN TÜKETİMİNDEN KAÇINILMALI

Dünyada en sık görülen hayvanlardan insanlara geçen enfeksiyonun brusella olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Hastalığın en sık bulaşma şekli pastörize edilmemiş keçi sütü, inek sütü ya da koyun sütü içmekle oluyor. Ayrıca çiftlikte hayvanlarıyla yakın temasta olmak da bir risk faktörü. Keçilerden, ineklerden, köpeklerden, develerden ve domuzlardan doğrudan temasla bulaşabildiği gibi enfeksiyon geçiren kişilerin vücut salgılarıyla temastan, solunum yoluyla, ciltten ve hatta enfekte salgıların göze temasıyla gözden bile bulaşabiliyor" dedi.

KÜF GİBİ KOKAN TERE DİKKAT!

Dr. Seçkin, nedeni bulunamayan ve düşmeyen ateşin önemli bir nedeninin brusella olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Brusella enteresan bir şekilde gribe benziyor. Sebebi bilinmeyen ateş durumunda muhakkak taranması gereken enfeksiyonlardan biridir. Halsizlik, iştahsızlık, mide bulantısı, kilo kaybı, öksürük, eklem ve kas ağrısı, baş ağrısı, karın ağrısı, hazımsızlık, küf gibi kokan gece terlemeleri ve depresyon. Hastanın lenf bezleri şişebilir. Tüm bu bulgular başka enfeksiyonlarda ya da kanser de de olabilir; ama hastanın tipik bir ter kokusu vardır ve ateş ile terleme geceleri meydana gelir."

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HANGİ DURUMDA DOKTORA GİDİLMELİ?

Brusella, grip gibi rahatsızlıklara benzediğinden erken evrelerde tespit etmek zor olabiliyor. Hızla yükselen ateş, kas ağrıları veya olağandışı bir halsizlik meydana gelmesi ve hastalık açısından risk faktörüne sahip olunması, doktora gitmeyi gerektiriyor.

Dr. Seçkin, "Kişi zaten muhakkak hastaneye gitmek zorunda kalıyor. Bazıları brusellayı aldığında birkaç gün mide bulantısı ve kusmayla karşılaşıyor ve hafif bir şekilde atlatıyor. Bazılarında ise daha ağır seyrediyor ve 'kanser oldum' diye hastaneye gidiyor" dedi.

GEBELİKTE TEDAVİ EDİLMEYEN BRUSELLA DÜŞÜK SEBEBİ

Gebelikte brusellanın muhakkak tedavi edilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Seçkin, "Bu durumda düşük meydana gelebilir. Yüksek ateş, annenin iyi beslenememesi ve kusma gibi şikayetler görülüyor. Gebelikte mutlaka brusellanın akıllara gelmesi gerekiyor" diye konuştu.

TEDAVİDE ANTİBİYOTİK KULLANILIYOR

Brusella tedavisinde antibiyotik kullanıldığını söyleyen Dr. Seçkin, "Bazı antibiyotikleri çocuklara kullanamıyoruz. Gebe kişi brusella olursa da anne karnındaki bebeği de düşünerek bir tedavi planı oluşturuyoruz ve bebeğe uygun antibiyotik veriyoruz" diye konuştu.

DIŞARIDA SATILAN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEHLİKELİ

Bruselladan korunmada çiğ süt ve süt ürünleri ile çiftlik hayvanlarıyla temastan kaçınmanın yanında mutfak hijyenine de çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Seçkin, "Yoğurt mayalanacaksa ya da kaymak veya tereyağı yapılacaksa kullanılacak süt mutlaka kaynatılmalı. Açıkta satılan bilinmeyen süt ürünleri tüketilmemeli. Mutfak hijyenine de dikkat edilmeli; et kesilen bıçaklar ve kesme tahtaları sebze kesiminde kullanılmamalı" ifadelerini kullandı.