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        Haberler Spor Futbol Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması - Futbol Haberleri

        Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması

        Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, takımda forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 17:44 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:44
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        Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması
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        Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        MANCHESTER UNITED AÇIKLAMASI

        Lage, milli futbolcu için çıkan Manchester United haberlerini değerlendirirken, "Şimdiden mi? Günümüzde işler bu kadar hızlı gelişirken, iyi olanlar kazananlar ve son golleri atanlar oluyor. En önemli şeyin Benfica olduğunun farkına varmalıyız. Kerem'in ana hedefi Benfica'da harika bir kariyere sahip olmak. Gösterdiği gibi istikrarlı bir futbolcu olabilmek." ifadelerini kullandı.

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        Kerem Aktürkoğlu'nun Atletico Madrid maçında sıkıntı yaşaması ve oyundan çıkmasının ardından Nacional maçında oynayıp oynamayacağına değinen Portekizli teknik adam, milli futbolcunun durumunun iyi olduğunu ve cumartesi günü antrenmanda yer aldığını söyledi.

        PAZAR GÜNÜ OYNAYACAK MI?

        Lage, "Oyundaki rolü yüksek yoğunluklu, uzun mesafeli koşular yapmasını gerektiriyordu ve bunu yaptı. O anda bunları yapmak için sahaya başka bir oyuncu girdi. Bugün (cumartesi) antrenmana çıktı ve kendisini iyi hissediyor. Nacional karşısında yapmak istediklerimize göre en iyi 11'e karar vereceğiz. Karar vermek için hala bugün ve pazar var." ifadelerini kullandı.

        BENFICA PERFORMANSI

        Benfica forması altında 5 maçta sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

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