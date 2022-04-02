İŞTE ROL ALDIĞI BAŞLICA FİLM VE DİZİLER
1980 The First Deadly Sin-Lokantaya giren adam
1980 A Guru Comes Extra
1982 The Verdict
1987 The Return of Bruno Bruno Radolini
1987 Blind Date Walter Davis
1988 Sunset Tom Mix
1988 Die Hard John McClane
1989 In Country Emmett Smith
1989 Look Who's Talking Mikey (Seslendirme)
1989 That's Adequate Himself
1990 Die Hard 2 John McClane
1990 Look Who's Talking Too Mikey (Seslendirme)
1990 The Bonfire of the Vanities Peter Fallow
1991 Mortal Thoughts James Urbanski
1991 Hudson Hawk Eddie 'Hudson Hawk' Hawkins
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