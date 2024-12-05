Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in 9,5 saatlik görüntülü araması
İş nedeniyle farklı ülkelerde bulunan Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz, ayrı geçirdikleri gecede 9,5 saatlik kesintisiz görüntülü olarak konuştu
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Victoria ve David Beckham'ın en büyük çocuğu Brooklyn Beckham ile ABD'li oyuncu Nicola Anne Peltz, 2022'de evlendi.
Brooklyn Beckham, iş için Meksika'ya gittiğinde ABD'de kalan Nicola Anne Peltz, eşiyle 9,5 saat boyunca görüntülü aramayı kapatmadıklarını açıklayarak hayranlarını şaşırttı.
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29 yaşındaki Nicola Anne Peltz, 25 yaşındaki Brooklyn Beckham ile sabaha kadar görüntülü olarak konuştuklarını söyledi.
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Sosyal medyadan eşiyle yaptıkları görüntülü aramanın süresini paylaşan Nicola Anne Peltz'in, Brooklyn Beckham'ı telefonuna 'Kocam Brooklyn' şeklinde kaydettiği görüldü.
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Nicola Anne Peltz, paylaşımında; "En iyi arkadaşı seyahat ederken başka kim görüntülü aramada uyuyor?" notunu yazdı.
Brooklyn Beckham, yeni çıkardığı acılı sosu tanıtmak üzere Meksika'ya gittiğini belirtti.
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İngiliz emekli futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın en büyük çocuğu Brooklyn Beckham, Nicola Anne Peltz ile Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz'in ABD'deki malikanesinde 3,5 milyon dolara mâl olan ve ünlülerin akın ettiği bir düğünle evlenmişti.