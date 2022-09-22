Şimdi sizlere konuyla ilgili bilmeniz gereken bütün bilgileri aktaracağız. Bu aktarımı yaparken de dikkatli okumanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü sunacağımız öneriler fazlasıyla önemli. İşte bronşite iyi gelen bitkisel tedavi yolları: Evde bronşite iyi gelen şeyler, meyveler ve besinler neler? Okuyun ve öğrenin.
Bronşite Ne İyi Gelir? Bronşit Bitkisel Tedavi Yolları Neler?
Bronşite iyi gelen şeyler neler? Aslında sizlere hızlı etki sağlayacak birkaç önemli tavsiyemiz olacak. Eğer hazırsanız hemen bu maddeleri okuyun ve uygulamaya başlayın. İşte bronşit bitkisel tedavi yolları ve tüketebileceğiniz bitkiler:
- Sığır kuyruğu: Öksürüğe karşı en etkili çözüm yollarından birisi olan sığır kuyruğu bitkisini daha önce duydunuz mu? Eğer bilmiyorsanız hemen araştırın ve bu bitkiyi alarak evinizde bulundurun. Tek başına kullanabilirsiniz ya da isterseniz bitkisel toniklerle birlikte de tüketebilirsiniz. Fakat tüketim miktarı oldukça önemlidir. Fazla tüketmeyin.
- Meyan kökü: Bir çeşit şifa kaynağı olan meyan kökü de tüketebilirsiniz. Kuru öksürüğe ve boğazınıza iyi gelecektir. Yemek borusunu da koruyan müsilaj denilen bir sıvı üretir. Bu sıvı sayesinde yatıştırıcı özellik barındırır ve bronşite iyi gelir.
- Okaliptüs: Eğer bronşit sebebiyle balgamınız varsa o zaman okaliptüs tüketebilirsiniz. Balgamı azaltan ve rahat nefes almanıza yardımcı olan bu bitki kısa sürede etki edecektir. 3 su bardağı su kaynatın ve içerisine 10- 15 damla kadar okaliptüs yağı damlatın.
- Zencefil: İshale, hazımsızlığa ya da öksürüğe iyi gelir. Birkaç bardak zencefil çayı tüketerek bronşitinizi geçirebilirsiniz.
- Zerdeçal: Zencefil kadar önemlidir ve düzenli tüketimde bronşiti azaltır. Bir bardak süt içerisine biraz zerdeçal ekleyin. Günde iki ya da üç kere tüketebilirsiniz.
- Ihlamur: Balgam sorunu için bir diğer önerimiz de ıhlamur çiçeğidir. Bir tatlı kaşığı ıhlamur çiçeğini bir bardak kaynar suya ekleyin ve kaynatın. Sonrasında da tüketin. Gün içerisinde birkaç kere tüketebilirsiniz.
İşte bu bitkiler sayesinde bronşitiniz çok kısa bir süre içerisinde geçecektir. Hem boğazlarınız rahatlayacak hem de sağlık açısından her birindeki vitamini almış olacaksınız. Bu sayede bağışıklık sisteminizi de düzenlerler.
Bronşite İyi Gelen Meyveler ve Besinler
Önerdiğimiz bitkilere ek olarak bronşite iyi gelen besinler ve meyveler hakkında da birkaç bilgi vermek istiyoruz:
- Bal: Tek başına tüketmek yerine soğan suyuyla karıştırabilirsiniz. Böylece etkisi daha hızlı olacaktır. Bronşlarınız açılır ve rahat nefes alabilirsiniz.
- Çilek: İçerisinde C vitamini içeriyor olmasından dolayı bronşite iyi gelen meyveler arasında yerini alan çileği bolca tüketmelisiniz. Kısa sürede bağışıklık sisteminiz güçlenebilir.
- Kivi: Bir diğer vitamin deposu da kividir. Düzenli tüketimde boğazlarınızın rahatlamasına yardımcı olur.
- Soğan: İşte bu besin de evimizde mutlaka bulunur. Soğan tüketerek balgamınızı söktürebilirsiniz. İsterseniz soğanı yiyebilirsiniz isterseniz bir çay kaşığı soğan suyunu içebilirsiniz. Size kalmış.
- Sarımsak: Doğal antibiyotiktir diyebileceğimiz bir besin olan sarımsağı da tüketmek size iyi gelecektir. Sarımsağı ezerek tüketebilirsiniz.
- Nane: Son olarak naneden de bahsetmek istiyoruz. Her evde mutlaka olan nane bronşite iyi geliyor. Balgam sökücü özelliğinin yanı sıra burun tıkanıklığını da geçiriyor. Çünkü nane içerisinde mentol vardır ve bu sayede kısa sürede sorununuz çözmede yardımcı olur.
İşte sizlere bronşite iyi gelen bitkisel tedavi yolları hakkında neler bilmeniz gerekiyorsa aktardık. Bu yöntemleri mutlaka uygulamalısınız. Ayrıca bronşite ne iyi gelir sorusunun en net cevabı olan bol sıvı tüketimini de unutmayın. Eğer bronşit uzun süreli devam ediyorsa o zaman mutlaka doktora gitmeniz gerekiyor. Böylece daha tıbbi çözümlerle bronşitten kurtulabilirsiniz.
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