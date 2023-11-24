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        Haberler Ekonomi Teknoloji Broadcom'dan dev satın alma - Teknoloji Haberleri

        Broadcom'un 69 milyar dolarlık VMware satın alması tamamlandı

        ABD merkezli çip üreticisi Broadcom, bulut bilişim firması VMware'i 69 milyar dolara satın alarak teknoloji sektöründeki en büyük devralma anlaşmalarından birini tamamladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 16:15 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:15
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        Broadcom'dan dev satın alma
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        ABD merkezli küresel yarı iletken tasarım, geliştirme, tedarik ve altyapı yazılım çözümleri ve güvenlik sistemleri şirketi, VMware şirketini satın alma işlemini tamamladığını duyurdu.

        Broadcom, bulut bilişim firması ve sanallaştırma yazılımı gelişticisi VMware'i 69 milyar dolara satın alarak devralma anlaşmalarını tamamladı.

        "SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEMİZ DEVAM EDECEK"

        Satın alma sürecini değerlendiren şirketin CEO'su Hock Tan, "VMware'i Broadcom'da ağırlamaktan ve dünyanın lider altyapı teknolojisi şirketini inşa etme yolunda önemli bir adım daha atarken mühendislik öncelikli, inovasyon merkezli ekiplerimizi bir araya getirmekten heyecan duyuyoruz. Müşteri başarısına ortak bir odaklanma ile birlikte, küresel işletmelerin özel ve hibrit bulut ortamlarını benimsemelerini sağlayarak onları daha güvenli ve esnek hale getirmek için iyi bir konumdayız. Broadcom, satın aldığımız işletmelere yatırım yapma konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Sürdürülebilir büyüme, hizmet verdiğimiz paydaşların yararı için VMware ile devam edecek" ifadelerini kullandı.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Broadcom'un odak noktası, kurumsal müşterilerin özel ve hibrit bulut ortamlarını oluşturmalarını ve modernize etmelerini sağlamaktır. Broadcom, özel ve hibrit bulutların temeli olarak hizmet veren yazılım yığını VMwareCloud Foundation'a yaptığı bu yatırımın yanı sıra VMware Tanzu'nun da içerisinde bulunduğu, bulut servislerini optimize edecek ve geliştirecek geniş bir katalog servisinin de hizmetlerine sahip olacak.

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