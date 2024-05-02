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        Haberler Dünyadan Britney Spears ve Sam Asghari boşanmak için anlaştı - Magazin haberleri

        Britney Spears ve Sam Asghari boşanıyor

        Şarkıcı Britney Spears ile Sam Asghari, ayrılık açıklamasından 9 ay sonra boşanma konusunda anlaşmaya vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 10:06 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:06
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        • 1

          Bir dönemin ünlü pop yıldızı Britney Spears ile İran asıllı ABD'li model ve oyuncu Sam Asghari, 2022'nin haziran ayında evlenmişti. Çift, 14 aylık evliliğin ardından boşanma kararı almıştı.

        • 2

          TMZ'nin haberine göre; çift evlilik sözleşmesinin şartlarına uygun bir şekilde boşanıyor. Anlaşmanın ayrıntıları henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak iddialara göre; pop yıldızı, Sam Asghari'nin kirasını ödüyor.

        • 3

          "UZLAŞILAMAZ FARKLILIKLAR"

          Sam Asghari; "Bu konuda mahremiyet istemek saçma gibi görünüyor o yüzden medyadan nazik ve düşünceli olmalarını rica ediyorum" dedi. Asghari; boşanma dilekçesinde 'uzlaşılamaz farklılıklar' nedeniyle ayrıldıkları ifadesine yer verdi.

        • 4

          Sam Asghari yakınlarına Britney Spears'ın kendisine saldırdığını ve uyurken gözünü morarttığını söyledi. 7 yıldır Spears ile birlikte olan Asghari, iddialara göre arkadaşlarına şarkıcının kendisine saldırmasından yakınıyordu.

        • 5

          Aldatma iddialarının ardından Sam Asghari, şarkıcıdan ayrılmak için mahkemeye başvurdu. Şarkıcıya yakın bir kaynak ise "Britney, tüm aldatma iddialarını reddediyor. Şu an çok kırılgan. Çünkü bu durum, eski anıları ona hatırlattı. Çocukları Hawaii'ye taşındıktan sonra en son ihtiyacı olan şey bu boşanmaydı" dedi.

        • 6

          Sam Asghari, geçtiğimiz yıl ağustos ayında ayrılık kararıyla ilgili; "7 yıllık sevgi ve bağlılığın ardından eşim ve ben yolculuğumuza ayrı bir şekilde devam etmeye karar verdik. Birbirimize hep sevgi ve saygı duyacağız. Onun için en iyisini diliyorum. Olur böyle şeyler" ifadelerini kullanmıştı.

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