"ZAMANINDA BENİ KALDIRMAK İÇİN BİR EL UZATMADINIZ!"

Ünlü yıldız, "Sizin için hiçbir şey yapmayan en yakınınızdaki insanların, durumunuz hakkında şimdi bir şeyler konuşmasından daha kötü bir şey olamaz. Bundan daha kötü bir şey yok! Zamanında beni kaldırmak için bir el uzattın mı? Şimdi mi önem veriyorsunuz? Ben boğulurken elinizi uzattınız mı, hayır. Eğer bunu okuyorsan, kim olduğunu biliyorsun. Sadece kendini kamuya açık bir şekilde kurtarmak için durumum hakkında bir şey söyleme cesaretine sahipsin. Bu komik bile değil!" dedi.