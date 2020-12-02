BABA-KIZ ARASINDA GERİLİM

Her ne kadar babasının sağlık sorunları Spears'ı etkilese de Britney Spears, bir süre önce Jamie Spears ile gerilim yaşamıştı.

Spears'ın 2007'de yaşadığı zihinsel çöküntü nedeniyle babası kişisel yaşamı, kariyeri ve mal varlığının büyük bir kısmı üzerinde kontrol sahibi olmuştu.