SUSSEX DÜKÜ PRENS HARRY VE SUSEX DÜŞESİ PRENSES MEGAN
2020 yılında Prens Harry ve Prenses Megan Markle, kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye taşınmıştı. Ayrıca Harry, kraliyet ile ilgili bir kitap yazarak büyük tartışmalara neden olmuştu. Prens Harry 2005 ve 2019 yılları arasında 1190 resmi faaliyete katıldı. Eşi Megan ise 2018 ve 2019'da 179 resmi faaliyette göründü.
Prens Harry'de daha önceden babasının elinde bulunan Cornwall Düklüğü'nden pay alıyordu. Ancak artık ne onun ne de eşinin geliri bilinmiyor. Yine de tıpkı William gibi, Harry'ye de annesi ve büyükannesinden büyük bir miras kaldığı biliniyor. Harry ve Megan kraliyetten ayrıldığı için artık oradan resmi bir gelir elde edemiyor.
Kaynak: Independent, The Guardian