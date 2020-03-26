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Koronavirüs salgını otomotivden sonra lastik sektöründe de etkisini gösteriyor. Üretime ara veren lastik üreticileri arasına son olarak Sabancı Grup şirketlerinden Brisa da katıldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Covid-19 virüs salgını kapsamında hem çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını hem de toplum sağlığını korumak amacıyla 26.03.2020 tarihi itibariyle üretim faaliyetlerimiz kısmen durdurularak "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde başvuruda bulunulmuştur. Bu kapsamda 28.03.2020 Cumartesi günü saat 23:30'dan itibaren de İzmit ve Aksaray Fabrikalarımızdaki üretim faaliyetlerimize 15 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Lassa ve Bridgestone marka lastiklerini üretimini gerçekleştiren Brisa, dünkü açıklamasında ise, koronavirüs salgını sebebiyle yurtdışı taleplerde yaşanan azalmadan dolayı üretim seviyesindeki azaltmaya gittiğini bildirmişti.

Türkiye'de lastik üretimi gerçekleştiren şirketlerden Pirelli ve onun lisanslı ticari araç lastikleri üreticisi Prometeon da İzmit fabrikalarındaki üretimlerine ara vereceğini duyurmuştu.

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