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        Haberler Dünya Brezilya'da sıcaklık rekoru kırıldı

        Brezilya'da sıcaklık rekoru kırıldı

        CNN Brasil'in Brezilya Ulusal Meteoroloji Enstitüsüne (INMET) dayandırdığı haberine göre, Brezilya'da 19 Kasım'da termometrelerin 44,8'i göstermesiyle ülkede şu ana kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:10 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:10
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        Kasım ayında sıcaklık rekoru kırıldı
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        Brezilya'da 19 Kasım'da ölçülen 44,8 santigrat derecenin, ülkede şu ana kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık olduğu bildirildi.

        CNN Brasil'in Brezilya Ulusal Meteoroloji Enstitüsüne (INMET) dayandırdığı haberine göre, 19 Kasım'da, ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinin Araçuai bölgesinde sıcaklık rekoru kırıldı.

        Araçuai bölgesinde ölçülen 44,8 santigrat derece, 2005'te raporlanan 44,7 santigrat derecelik rekoru aşarak ülkede şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu.

        Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerindeki hava koşullarını "El Nino" kaynaklı iklimin etkileri ve iklim değişikliğine bağlıyor.

        ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in 17 Kasım'da Rio de Janeiro'daki konseri öncesinde katılımcılardan birisi fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #brezilya
        #sıcaklık rekoru
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