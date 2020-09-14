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İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışı, her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de belirsizlik yarattı.

'Brexit' olarak anılan sürecin, tarafların anlaşamadan sonuçlanması halinde küresel otomotiv endüstrisine önümüzdeki 5 yıl için 110 milyar euroluk fatura çıkarması bekleniyor.

Avrupalı ve İngiliz üreticiler, tarafları bu konuda uyarırken, karşılıklı ticaret anlaşmasının bir an önce imzalanması çağrısında bulunuyor.

Öte yandan, yıl başında tamamlanması beklenen sürecin anlaşmasız sonuçlanmasının, ada ülkesindeki otomobilleri daha pahalı getireceği ve İngiltere pazarını daraltacağının üzerinde duruluyor.

Aralarında İngiltere Otomotiv Üreticileri Topluluğu, Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliği, Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği ve Almanya Otomotiv Endüstrisi Birliği'nin de bulunduğu 23 otomotiv kuruluşundan yapılan açıklamada, 3 milyon otomobilin üretim adetlerinin de düşebileceği belirtildi.

Böyle bir durumda, AB ülkelerindeki otomotiv fabrikalarına çıkacak ek maliyetin 57.7 milyar euro, İngiltere'deki fabrikalara ise 52.8 milyar euroluk maliyet yansıyacağı kaydediliyor.

Avrupa otomotiv pazarı 2020'nin ilk yarısında yüzde 38 oranında daralırken, İngiltere pazarı ise yaklaşık yüzde 50 oranında azalmıştı.