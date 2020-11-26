Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 48,64 dolardan işlem görüyor.
Dün 49,06 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 48,53 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 48,64 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,78 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki artışta, ABD'nin ham petrol stoklarında piyasa beklentisinin üzerinde düşüş gerçekleşmesi etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin dün açıkladığı verilere göre, ülkede ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 800 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 333 bin varil azalacağı yönündeydi.
Öte yandan, petrol fiyatları, dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere karşın, aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerin ekonomik toparlanmaya dair umutları artırmasıyla yükselmeye devam ediyor.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 60,4 milyona yaklaşırken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD 12,7 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alıyor.
Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki son ani artışların, aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerin ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün mevcut üretim kesintisi anlaşmasının süresini uzatacağına ilişkin piyasa beklentisine karşı gelişen önemli bir tepki olabileceğini ifade etti.
Bu hafta, Suudi Arabistan'daki bir petrol dağıtım istasyonuna ve ardından da ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki bir petrol tankerine düzenlenen iki saldırıya dikkati çeken Chalhoub, halihazırda yükseliş trendindeki petrol fiyatlarına bir de jeopolitik risk faktörünün eklendiğini söyledi.
Chalhoub, İsrail ile Suudi Arabistan'ın son görüşmesinin yanı sıra ABD'nin İran tutumu ve ocakta Beyaz Saray'a geçecek yeni bir yönetime dair artan spekülasyonlarla, Brent petrolün varil fiyatının 48 dolar, WTI ham petrolünün ise 46 dolar bandına sabitlenmiş durumda olduğunu belirtti.
Brent petrolde teknik olarak 49,06 ile 49,39 dolar aralığının direnç, 48,73 ile 48,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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