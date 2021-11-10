Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,33 dolardan işlem görüyor.
Dün 85,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 85,33 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,47 dolardan alıcı buldu.
Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,5 milyon varil düştü. Piyasa beklentisi, stokların 1,9 milyon varil artacağı yönündeydi.
Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarında beklentinin aksine düşüş öngörüsü, ülkede talebin güçlü kalmaya devam ettiği algısına yol açarak fiyatların yükselmesine neden oluyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak. EIA, stoklarda düşüşe işaret ederse fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor.
EIA "Kasım 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ABD'nin akaryakıt fiyatlarının gelecek birkaç ay içinde düşeceği öngörüldü.
Uzmanlar, bu öngörülerin sonucunda Biden yönetiminin stratejik petrol rezervlerini kullanma planını iptal edebileceğini kaydetti.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ABD'nin petrol arzını daha da artırma çağrılarına rağmen 4 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantısında, daha önce belirlenen üretim planı kapsamında aralık ayı için günlük 400 bin varil üretim artışını koruma kararı almıştı.
Grubun bu kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada, yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele için "başka araçlara" da sahip olduklarını söylemişti. Biden'ın söz konusu açıklaması, piyasalarda ABD'nin stratejik petrol rezervlerini kullanacağına dair beklentilere yol açmıştı.
Brent petrolde teknik olarak 85,51 ile 86,04 dolar aralığının direnç, 84,98 ile 84,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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