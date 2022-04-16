Ekonomi piyasalarının yakından takip ettiği, Türkiye'de de güncel motorin, benzin ve LPG otogaz fiyatlarını etkilemesi nedeniyle merak konusu olan brent petrol varil fiyatı yükseldi. Hafta sonu 110 dolar üzerinde işlem gören brent petrol fiyatlarında son durum belli oldu. Bir varili 98,41 dolara kadar gerileyen brent petrol güncel piyasalarda ne kadar işlem gördüğü araştırılıyor. İşte 16 Nisan Brent petrol fiyatlarında son durum