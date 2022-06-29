ABD'NIN PETROL STOKLARINDA DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜSÜ

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 799 bin varil düşüş öngörüyor. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 110 bin varil azalacağı yönünde.

Stoklardaki düşüş öngörüsü, talebin yüksek seyrettiği algısına yol açarak fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 114,02 ile 115,37 dolar aralığının direnç, 112,67 ile 111,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.