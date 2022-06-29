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Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 29 Haziran 2022 brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç dolar ve kaç TL?

Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 29 Haziran brent petrol fiyatı

Brent petrol varil fiyatı, G7'nin Rus petrolüne yönelik yeni yaptırım taahhütlerinin küresel piyasalarda arz daralması endişelerine yol açmasıyla azalış gösterdi. Dün 118,27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,8 dolar seviyesinde tamamlamasının ardından güne düşüşle başladı. İşte, 29 Haziran brent petrol varil fiyatı...

29.06.2022 - 12:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • Brent petrol fiyatı, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini güçlendirdiği piyasalarda bugün güne küresel ekonomiye ilişkin endişelerin ağır basmasıyla düşüş eğiliminde başladı. Dün 118,27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,8 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,32 azalış gösterdi.

  • 29 HAZİRAN BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 113,44 dolardan işlem görüyor.

    Dün 118,27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,8 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 113,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 111,47 dolardan alıcı buldu.

  • Petrol fiyatları dün, G7'nin Rus petrolüne yönelik yeni yaptırım taahhütlerinin küresel piyasalarda arz daralması endişelerine yol açmasıyla günlük yaklaşık yüzde 2'lik yükseliş kaydetmişti.

    Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini güçlendirdiği piyasalarda petrol fiyatları bugün güne küresel ekonomiye ilişkin endişelerin ağır basmasıyla düşüş eğiliminde başladı.

  • Piyasaların odağında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yarın gerçekleştireceği toplantı yer alıyor. Ağustos ayına ilişkin üretim artışının görüşüleceği toplantıda, grubun hızlandırılmış üretim artışı kararına bağlı kalması bekleniyor.

    Ancak uzmanlar, üye ülkelerdeki sınırlı yedek kapasite ile Rusya'nın arz kayıpları nedeniyle grubun aylık üretim artışı hedefini tutturmakta zorlanacağını belirtiyor.

    OPEC+ grubu son toplantısında daha önce planlananın aksine günlük 432 bin varil yerine temmuz ve ağustosta 648 bin varillik üretim artışına gitme kararı almıştı.

  • ABD'NIN PETROL STOKLARINDA DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜSÜ

    Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 799 bin varil düşüş öngörüyor. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 110 bin varil azalacağı yönünde.

    Stoklardaki düşüş öngörüsü, talebin yüksek seyrettiği algısına yol açarak fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

    Brent petrolde teknik olarak 114,02 ile 115,37 dolar aralığının direnç, 112,67 ile 111,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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