Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Brent petrol kaç dolar? 15 Mart 2022 petrol fiyatları

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? 15 Mart 2022 petrol fiyatları

Dünya petrol piyasasına yön veren brent petrol fiyatları merak ediliyor. Peki, 15 Mart 2022 Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte, Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum...

15.03.2022 - 08:37 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Kuzey Denizi'nden çıkarılan Brent petrol fiyatı piyasalara yön vermeye devam ediyor. Londra Brent ya da Brent Blend olarak bilinen Brent petrol fiyatı araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle geçtiğimiz hafta 130 dolar seviyesini aşan Brent petrolde düşüş sürüyor. Peki, 15 Mart Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte, 15 Mart 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum...

  • 15 MART BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

    Spot piyasada gece saatlerinde 98 dolara kadar gerileyen Brent petrol fiyatı, 15 Mart sabahında 100 dolar seviyesinde yer alıyor.

  • Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik ilerleme umuduyla petrol fiyatları düşüş gösterirken, Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 23.41 itibarıyla yüzde 5'in üzerinde azalışla 106 dolara geriledi. Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili de aynı dakikalarda yüzde 6'yı aşkın değer kaybederek 102 dolardan alıcı buldu.

  • Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşün artan benzin fiyatlarıyla tüketici harcamalarının yavaşlayacağına dair endişeleri hafifletebileceğini ancak söz konusu düşüşün muhtemel nedenlerinden biri olan Çin'deki Kovid-19 salgının yeniden artışa geçmesinin ise tedarik zinciri aksamaları ve bunun ABD ekonomisi üzerindeki etkilerine ilişkin kaygıları tetikleyebileceğini belirtti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.