Enerji verimliliği ve akışkanlar dinamiği alanında faaliyet gösteren yerli girişim Bren, Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcılarından 7.5 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı.
10 yıldan fazladır çalışmalarını sürdüren şirketin, Bren özellikle buhar teknolojilerinde kullanılan kritik öneme sahip mekanik ekipmanları, yapay zeka tabanlı, kendi enerjisini üretebilen kablosuz sensörler ve endüstriyel nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi ile takip ederek müşterilerine enerji, bakım ve zaman tasarrufu sağladığı kaydedildi.
3 yıldan fazla süredir üzerinde çalıştıkları sistemi 2020 Mart ayı itibari ile satışa sunduklarını belirten Bren İleri Teknoloji Enerji A.Ş. CEO'su Çınar Laloğlu, "Sanayi'nin doğrudan fark edemediği problemlere odaklanarak 4 ürün daha çıkardık. Tüm bu ürünler farklı kanallarla lanse edilerek müşterilere ulaştırılıyor. Endüstriyel IoT çözümlerimizle firmaların kritik ekipmanlarını akıllandırarak, yapay zeka tabanlı bir yazılım üzerinden bildirimler ve yönlendirmelerle yüzde 15'e kadar enerji, ekipman ve zaman tasarrufu sağlıyoruz. Enerji verimliliği öncelikli olarak, maksimum performansta sistemlerin çalışması için yazılımlar geliştiriyoruz" dedi.
'FİRMALARIN PROBLEMLERİNİ ÇÖZÜYORUZ'
Endüstriyel IoT sektöründe önümüzdeki 5 yıl içerisinde yüzde 43 büyüme öngörüldüğünün bilgisini paylaşan Laloğlu, "Türkiye’nin ilk 500 arasında yer alan ilgili sektörlerdeki firmaların en önemli problemlerini çözebilen bir girişim ile bu yola çıkmak bizim hedeflerimizi daha da büyüttü. Hedef sektörler arasında Petrol&Gaz, Enerji santralleri, Gıda, Kimya sanayi, Ambalaj ve tekstil gibi birçok sektöre kazanç sağlıyoruz. Geleneksel çözümlerden farklı olarak ayrıştığımız noktalar, kendi enerjisini üretebilen akıllı bir sensör teknolojisine sahip olmamız, bulut tabanlı yazılımın makine öğrenmesi algoritmalarıyla tasarrufa olanak sağlamadır" ifadesini kullandı.
Laloğlu, alınan yatırım ile yurtdışına açılacaklarını da belirterek, "Geleneksel tüm sanayi alt yapısını yenilikçi teknolojilerle dijitalleştirerek firmalara ve çevreye önemli katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Amerika ve Avrupa'dan sonra Rusya ve Ortadoğu pazarı öncelikli hedeflerimiz arasında. Pazarda farklı teknolojilerle katma değeri yüksek yeni ürünler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
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