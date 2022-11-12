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Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Brand Week Istanbul, alanında uzman isimleri üç gün boyunca izleyicilerle buluşturdu. Brand Week Istanbul'da katılımcılar, dünyanın dört bir yanından gelen sektör duayenlerini 9 ayrı salonda dinleme fırsatı elde etti.

Etkinliğin son gününde yazar Daniel Pink, uçurtma tasarımcısı Zahit Mungan, şair ve yazar Murathan Mungan, MullenLowe Group CCO'su Jose Miguel Sokoloff, ekonomist Prof. Refet Gürkaynak, şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Uraz Kaygılaroğlu gibi isimler sahnede yer aldı.

Sokoloff, yaptığı konuşmada izleyicilere, "Kendi yolunuzu bulduysanız ona tutunun. Sürekli değiştirmeye çalışmayın. Lütfen formüllerin dışında kalın. Başarı, formüllerin olmadığı yerlerde saklı" mesajını verdi.

'Kendine Ait Bir Zaman: Ömürden Hayat Yapmanın Yolları' başlıklı bir konuşma yapan Murathan Mungan ise, 'Time to Reset' temasından hareketle belirlediği ve "öteden beri tüm sanat ve sanatçıların derdi" olduğunu söylediği zaman mefhumuna odaklandı. Mungan, "Zamanla yüzleşmek, yüzleşme çeşitlerinin en zorlarından biridir, belki de en zorudur. Ömür bize verilmiş bir şeydir, hayatıysa kendimiz yaparız" dedi.

FARKLI ALANLARDA GÜNCEL KONULAR MASAYA YATIRILDI

Öte yandan, etkinliğin son gününde influencer ekonomisi, yeni medya ve kısa içerikler gibi konularda masaya yatırıldı.

Tolga Akış, İlker Canıklıgil, Deniz Dülgeroğlu gibi isimler yeni medya içerik üreticileri marka ve tüketici ilişkisine, etkileşim ve sosyal ticaret arasındaki bağa dair konuları ele aldı.

Inter Yapım CEO ve Kurucu Ortağı Ahmet Ziyalar, Sosyolog Dr. Feyza Akınerdem ve Ay Yapım CEO'su Kerem Çatay ise, etkinliğin Brands & Trends sahnesinde Türk dizileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Uçurtma tasarımcısı Zahit Mungan, Brand Week Istanbul'un son gününde "Yaratıcılık Göklerdedir: Neden Uçurtma Bayramlarımız Olmalı?" başlıklı bir konuşma gerçekleştirirken, köy okullarını dolaşarak bugüne kadar 15 binden fazla çocuğa uçurtmaları anlattığını aktardı. Oturumda Zahit Mungan'ın çalışmalarını konu alan "Uçurtmanın Peşinde" adlı kısa filmin gösterimi de gerçekleştirildi.