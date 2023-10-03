Braga, Union Berlin'i son dakikada attığı golle yıktı!
Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Union Berlin, sahasında Braga'ya 3-2 mağlup oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta karşılaşmasında Union Berlin ile Braga karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Braga 3-2 kazandı.
Union Berlin'de goller 30 ve 37. dakikada Sheraldo Becker'den geldi. Braga'nın gollerini ise 41. dakikada Sikou Niakate, 51. dakikada Bruma ve 90+5. dakikada Andre Castro attı.
Bu sonuçla birlikte ikinci maçlar sonunda Union Berlin Şampiyonlar Ligi'nde puansız kaldı. Konuk ekip Braga ise 3 puana yükseldi.
Union Berlin, sıradaki maçında Napoli'yi ağırlayacak. Braga ise sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.