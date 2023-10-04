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        Haberler Dünyadan Bradley Cooper, 'Leonard Bernstein' rolü için tanınmaz hale geldi - Magazin haberleri

        Bradley Cooper rolü için tanınmaz hale geldi

        ABD'li bestekâr Leonard Bernstein'in hayatını konu alan 'Maestro' adlı filmde ünlü ismi canlandıran aktör Bradley Cooper, rolü için büyük bir değişim geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 15:18 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:19
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          ABD'li aktör Bradley Cooper, 'Maestro' filminde canlandırdığı ünlü bestekâr Leonard Bernstein için bambaşka biri oldu.

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          Oscar ödüllü makyaj sanatçısı Kazu Hiro, New York Film Festivali'nde yaptığı konuşmada 48 yaşındaki Bradley Cooper'ın, Leonard Bernstein'in her yaşı için ayrı bir makyaj aşamasından geçtiğini söyledi.

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          Bradley Cooper'ın 20'li yaşlarındaki Leonard Bernstein olarak görünmesini sağlamasının iki buçuk saat sürdüğünü söyleyen Kazu Hiro, ünlü ismin 70'li yaşlarındaki görüntüsü için yapılan makyajın ise 5 saatten uzun sürdüğünü açıkladı.

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          Leonard Bernstein'ın çocukları Jamie, Alexander ve Nina; verdikleri bir röportajda Hiro'nun çalışmasını överek, "Bazı fotoğraflarda Bradley olduğunu az da olsa anlayabiliyorduk ama 'Aman Tanrım!' dediğimiz, babamıza çok benzeyen bazı fotoğraflar da vardı. İnanılmaz derecede mükemmeldi" dediler.

          FİLMİN YÖNETMENLİĞİNİ DE ÜSTLENDİ

          'Maestro' filminde Bradley Cooper'ın yanı sıra; Leonard Bernstein'in eşi Felicia María Cohn Montealegre Bernstein rolünde Carey Mulligan, Maya Hawke, Matt Bomer, Sarah Silverman, Josh Hamilton, Scott Ellis, Gideon Glick, Sam Nivola, Alexa Swinton ve Miriam Shor da rol alıyor.

          Senaryoyu Josh Singer ile birlikte yazan Bradley Cooper, ayrıca filmin yönetmenliğini de üstlendi.

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