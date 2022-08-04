"KENDİ YOLLARINI BULMALARINI SEVİYORUM"

Pitt, hem Shiloh'nun hem de diğer çocuklarının, gelecekleri konusundaki düşüncelerini de anlattı.

Ünlü isim, "Çocuklarımın kendi yollarını bulmaları, ilgilerini çeken şeyleri bulmalarını ve gelişmelerini seviyorum." diye konuştu.

Pitt ile Angelina Jolie'nin üçü evlatlık, üçü biyolojik olmak üzere; Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adında altı çocuğu bulunuyor.