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Brad Pitt, kızı Shiloh hakkında konuştu: İnsanın gözleri yaşarıyor! - Magazin haberleri

Brad Pitt, kızı Shiloh hakkında konuştu: İnsanın gözleri yaşarıyor!

Brad Pitt, başrolünde yer aldığı 'Suikast Treni' (Bullent Train) filminin Berlin'deki galasında Angelina Jolie ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Oscar ödüllü aktör, ilk biyolojik kızı Shiloh Nouvelle Jolie Pitt'in sosyal medyada gündem olan dans videolarıyla ilgili "Bu durum insanın gözlerini yaşartıyor" yorumunda bulundu

04.08.2022 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan ve 2016'da ayrılan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu Shiloh'un bir süredir dans dersleri aldığı ortaya çıkmıştı.

  • Shiloh'nun dans eğitmeni, genç kızın yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Bu şekilde de ünlü bir anne ve babanın çocuğu olduğu için ileride ne tür bir meslek seçeceği merak konusu olan Shiloh'nun dans konusundaki yeteneği de gün yüzüne çıkmış oldu.

  • KIRMIZI HALIDA KONUŞTU

    Brad Pitt, başrolünde yer aldığı 'Suikast Treni' (Bullent Train) adlı filmin galasında Entertainment Weekly muhabirinin kızının dans dersleri almasıyla ilgili sorusuna kayıtsız kalmadı. 

  • "İNSANIN GÖZLERİ YAŞARIYOR"

    Pitt, konuyla ilgili "bu durumun, insanın gözlerini yaşarttığını" söyleyerek yanıt verdi. Ünlü aktör, Shiloh'nun dans konusundaki yeteneğini kendisinden almadığını da belirtti. Brad Pitt, iyi dans edemediğini vurguladı.

  • "ZAHARA İLE GURUR DUYUYORUM"

    Bu arada Pitt, röportaj verdiği Vanity Fair Dergisi'ne diğer kızı Zahara hakkında da konuştu. Brad Pitt, Zahara ile ilgili olarak "Onunla gurur duyuyorum. O çok akıllı. Üniversitede daha da gelişecek." dedi.

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