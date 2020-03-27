Mirror'ın iddiasına göre; hayranlarının gönlünden geçen gerçek oldu. O günden sonra gizlice görüşen çiftin aşkı alevlendi.

Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın Meksika'da yıldırım nikahıyla evlenmeye hazırlandığı iddia edildi.

Hatta bu söylentilere bir başka ayrıntı daha eklendi. İlk evliliklerinde çocuk dünyaya getirmeyen çift, birkaç ay içinde bir de evlat edinecekti.