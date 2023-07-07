Brad Pitt, Formula 1'de 'yarışacak'

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Brad Pitt, yeni filmi 'Apex'in çekimleri öncesinde bu hafta sonu İngiltere'deki Silverstone'da yapılacak olan F1 Grand Prix'inde pistte olacak. Brad Pitt, antrenman turlarının arasında özel olarak ayarlanmış bir Formula 2 aracını sürecek. İngiliz şampiyon pilot Lewis Hamilton da ünlü oyuncuya yardım edecek.

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Brad Pitt, 'Apex'de 30 yıl pistlerden uzak kaldıktan sonra yarışlara dönen 'Sonny Hayes'i canlandıracak. Ünlü aktör, Silverstone'da Hamilton'ın takımı hazırlanan özel bir aracı sürerken kameralar kayıtta olacak.





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"YAŞINA GÖRE MÜTHİŞ GÖZÜKÜYOR"



Ünlü oyuncunun ilerleyen yaşı nedeniyle bu rolün altından kalkıp, kalkamayacağı soru işaretleri yaratsa da Lewis Hamilton, konuyla ilgili, "Brad Pitt, yıllar geçtikçe gençleşiyor gibi... Yaşına göre müthiş gözüküyor" dedi.



İngiliz şampiyon pilot, "Brad Pitt'in Formula 1'e katılmasından ötürü ne kadar heyecanlandığımı anlatamam. Bu inanılmaz bir şey" açıklamasında bulundu.

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"YARIŞ ARABASI KULLANMAYI ÖĞRETTİM"



Bugüne kadarki motor sporları filmleri, gerçekçi olmadıkları nedeniyle eleştiriliyordu. Hamilton, filmin gerçek yarış dinamiklerinin kameraya olabildiğince yansımasına yardımcı olacak.



Lewis Hamilton, Brad Pitt'le ABD'nin California eyaletindeki bir yarış pistinde vakit geçirdiğini ve ünlü oyuncuya yarış arabası kullanmayı öğrettiğini de sözlerine ekledi.



'Apex'in çekimlerinin 2023 Formula 1 sezonu boyunca devam etmesi planlanıyor.