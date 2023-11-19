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        Haberler Dünyadan Brad Pitt'e Britney Spears tepkisi - Magazin haberleri

        Brad Pitt'e Britney Spears tepkisi

        Britney Spears'ın anı kitabının sinemaya uyarlanması için teklif veren isimler arasında yer alan Brad Pitt, tepki çekti. Filmin yapımcılığını üstlenmeye talip olan Oscar'lı oyuncuya, "kadınların sömürülmesi ve taciz edilmesiyle ilgili hikâyelerde adının geçtiği" yönünde eleştiriler yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 17:26 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:26
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        • 1

          ABD'li şarkıcı Britney Spears, köleliğe benzettiği babası James Parnell Spears ile vasilik süreci de dahil olmak üzere, hayatı ve kariyeri hakkında her şeyi anlattığı 'The Woman in Me'nin (İçimdeki Kadın) adlı anı kitabı için rekor bir anlaşmaya imza atmıştı. Spears'ın hayatını anlattığı anı kitabı 'The Woman in Me'nin (İçimdeki Kadın) beyazperdeye taşınması için çalışmalar başladı.

        • 2

          24 Ekim'de raflardaki yerini alan ve Spears'ın dikkat çeken söylemleriyle gündemden düşmeyen kitabın sinemaya aktarılması için pek çok ünlü isim talip oldu.

          Filmin telif hakları için Margot Robbie, Brad Pitt, Reese Witherspoon ve Shonda Rhimes gibi isimlerin teklif verdiği öğrenildi.

        • 3

          Ancak Plan B Entertainment adlı prodüksiyon şirketi olan Brad Pitt'in film için girişimde bulunduğu haberleri, sosyal medyada tepki çekti. Pitt'in teklifi sonrası sosyal medyadan eleştirilerini dile getirenler, Pitt'in "tacize uğramış bir kadınla ilgili bir hikayenin yapımcılığını üstlenmesinin" riyakarlık olacağını dile getirdi.

        • 4

          Brad Pitt'i, ayrıca bazı Angelina Jolie hayranları da eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Mağdur kadınların biyografileri senin toplum gözündeki imajını onarmanın bir aracı değil" yorumunu yazdı.

          Bir başka kullanıcı da "Brad Pitt'in kadınların sömürülmesi ve taciz edilmesiyle ilgili hikayelerde adını sürekli ortaya atması benim için apayrı bir kötülük türü" ifadesini kullandı.

        • 5

          ABD merkezli medya şirketi The Ankler geçen hafta Britney Spears'ın, kitabının başarısını "çevreleyen medya çılgınlığı" ve gelen "tepkilerden bunalması" sonucu ekibinin, şarkıcının "nefes alacak zamanı olana kadar hakların nereye gideceğiyle ilgili önemli kararlar vermeyi ertelediğini" bildirmişti.

          Page Six'in haberine göre; Britney Spears'ın, "o ruh halinde hissetmediği" için adı açıklanmayan bir yapımcıyla yapacağı görüşmeyi "son anda" ertelediği anlaşılıyor.

        • 6

          İKİNCİ KİTABI ÇIKARACAK

          Öte yandan 41 yaşındaki pop müzik ikonu Britney Spears; şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı 'The Woman in Me' (İçimdeki Kadın) adlı kitabının ardından daha söyleyecek çok sözü olduğunu ifade ederek ikinci kitabı da çıkaracağını açıklamıştı.

          Şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Mizah her şeyin ilacıdır! Oynamaya devam et" diyen ünlü şarkıcı, "İkinci cilt gelecek yıl çıkacak. Hazır olun!" ifadesini kullanmıştı.

        • 7

          "KİTABIM TARİHİN EN ÇOK SATAN KİTABI OLUYOR"

          Britney Spears'ın 24 Ekim'de çıkan anı kitabı, çıkışından sadece saatler sonra tarihin en çok satan ünlü anı kitabı oldu. Spears, kitap satışındaki rekor haberini, "Oluyor. Kitabım tarihin en çok satan ünlü anı kitabı oluyor ve sadece bir günde. Destek veren tüm hayranlarıma teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum" sözleriyle sosyal medyada paylaşmıştı.

          Fotoğraflar: Avalon, AP, Reuters

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