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BP Türkiye, gençlerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarladığı “Gelişim, Seninle” sosyal sorumluluk projesinin dijital ayağını Haziran ayı itibarıyla başlattı.

Projenin, gençlerin içinde bulunduğumuz çağın gerektirdiği yetkinliklerle gelişimlerine katkı sağlarken, iş dünyasına hazırlanmalarına da yardımcı olacağı belirtildi.

Gençleri, dijital platform ve üniversitelerle iş birliği içinde yüz yüze eğitim programları olmak üzere iki temel alanda destekleyecek projenin ilk fazının, herkesin ulaşımına açık olacak şekilde planlandığı kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, ‘Kişisel Gelişim’, ‘Çalışma Yaşamına Hazırlık’, ‘Aktif Sorumlu Yurttaşlık’ ve ‘Güncel’ olmak üzere dört ana başlık altında bulunacak haberlerin yanı sıra iş hayatına hazırlık yolunda video ve online kapasite gelişim içerikleri de portalda yer alıyor.

2019 yıl sonunda lanse edilen “Gelişim, Seninle” proje takviminin, tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle yeniden planlandığını belirten BP Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Eda Gökay, "İçerisinde bulunduğu toplumun ve gezegenin karşı karşıya olduğu sorunlara duyarlı ve günümüz dünyasının gerektirdiği bilgi ve beceriler doğrultusunda kendini geliştiren genç bireylere destek vermek için ‘Gelişim, Seninle’yi hayata geçirdik. Gençlerin bilgiye erişim ihtiyaçlarının en yoğun olduğu bu dönemde onların yanlarında olmak istiyoruz. Dijital platformumuzda, gençlere özel seçilmiş ve hazırlanmış ulusal ve uluslararası haberler, yakın geleceği takip etmeye yardımcı olacak bilgiler, video ve interaktif içerikler yer alıyor" dedi.