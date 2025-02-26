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        Haberler Ekonomi Enerji bp, petrol ve gaza yıllık 10 milyar dolar yatırım yapacak - Enerji Haberleri

        bp, petrol ve gaza yıllık 10 milyar dolar yatırım yapacak

        Enerji şirketi bp, petrol ve gaza yıllık 10 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:57 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:57
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        bp, petrol ve gaza yıllık 10 milyar dolar yatırım yapacak
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        Fosil yakıt yatırımlarını yıllık 10 milyar dolara çıkarmayı planlayan bp, 2030 itibarıyla üretimini de 2,3 milyon ila 2,5 milyon varil petrol eş değerine çıkarmayı hedefliyor.

        bp, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve biyogaz gibi enerji dönüşümü harcamalarını ise yıllık 1,5-2 milyar dolar seviyesinde tutacak. Bu miktar, şirketin daha önce enerji dönüşümü için açıkladığı yatırımların yaklaşık 5 milyar dolar altında bulunuyor.

        bp Üst Yöneticisi (CEO) Murray Auchincloss, şirketin yeni stratejisine ilişkin açıklamasında, gelirlerini ve finansal performanslarını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda yüksek marjlı enerji üretmemizi sağlamak için üretim yatırımlarını artıracağız. Enerji dönüşümü yatırımlarımızda çok seçici olacağız. Bu strateji, uzun vadeli hissedar değerini artırmaya sarsılmaz bir şekilde odaklanan sıfırlanmış bir bp stratejisi" ifadelerini kullandı.

        Şirket, daha önceki CEO yönetiminde 2020'de, "2030'a kadar petrol ve gaz üretimini yüzde 40 azaltırken, yenilenebilir enerji yatırımlarını büyüteceklerini" açıklamıştı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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