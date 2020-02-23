23 ŞUBAT 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerSosyal GüvenlikBozcaada, Gökçeada ve 51 ile müjde

Bozcaada, Gökçeada ve 51 ilde prim teşvikinde süre uzatıldı

51 il ve 2 ilçede uygulanan ilave 6 puanlık prim teşvikinde süre uzatıldı… Teşvik, 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Ahmet Kıvanç'ın haberi...

23.02.2020 - 11:53 | Güncelleme:
prim teşviki
Ahmet Kıvanç

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde 2013 yılından beri işverene, asgari ücret üzerinden 6 puanlık ilave prim teşviki uygulanıyor. 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren 6 puanlık ilave prim teşvikinin süresi 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatıldı. 

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, teşvik uygulamasına 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edilecek.

Teşvikten ayda 10 ve üzerinde işçi çalıştıran ve yüzde 5 prim indirimi teşviki uygulanan işverenler yararlanıyor. Bu işverenler, 5 puanlık prim indirimine ilave olarak 2020 yılında işçi başına aylık 176.58 TL teşvikten yararlanacak.

Teşvik kapsamındaki il ve ilçeler şöyle:

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Siz bir de onu gençliğinde görün!
Siz bir de onu gençliğinde görün!
Bankta oturan çift dehşeti yaşadı
Bankta oturan çift dehşeti yaşadı
Kahvaltıların vazgeçilmezi ama dikkat!
Kahvaltıların vazgeçilmezi ama dikkat!
İstanbullular dikkat! Hafta sonunuz zehir olmasın...
İstanbullular dikkat! Hafta sonunuz zehir olmasın...
Gökçeada'da heyecan verici keşif
Gökçeada'da heyecan verici keşif
Genç girişimciye 28 bin TL teşvik
Genç girişimciye 28 bin TL teşvik
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Feribot seferlerine fırtına engeli
Feribot seferlerine fırtına engeli

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X