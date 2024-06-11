Boyner Büyük Mağazacılık’ın CEO’su Eren Çamurdan: 2024’te ciro ikiye katlanacak

Boyner, 2024 yılı stratejik planlarını ve hedeflerini açıkladı. Son yıllarda dikkat çekici bir devinim içinde sektöre öncülük eden Boyner Büyük Mağazacılık’ın CEO’su Eren Çamurdan 2020 yılından bu yana devreye aldıkları mağazacılık dönüşümün yolculuğunda vites artırdıkları ve ivmelenerek büyüdükleri bir dönemde olduklarına değindi. Çamurdan, “2023 tüm dinamiklerine rağmen pandemide başladığımız dönüşüm yolculuğumuzun meyvelerini toplamaya başladığımız bir dönem oldu. 2023 toplam ciromuzu 2022’ye göre % 116 artışla kapadık. Sektör ortalamasının 20 puan üstünde bir büyüme gösterdik. Boyner.com.tr ise 2022’ye göre % 185 oranında büyüdü. 2023 yılında tüm kanallarımızda toplam 40 milyon adet ürün satıldı. Dönüşümle gelen farkı gençler de gördü ve genç müşteri oranımız 2019 yılına göre 12 puan artarak yüzde 46’ya ulaştı” şeklinde konuştu.

2024 yılının hızlı başladığını belirterek ilk 5 aylık verilere de değinen Çamurdan: “İlk 5 aylık toplam satışlarda geçen senenin ilk 5 ayına göre %94, online satışlarda ise geçen senenin aynı dönemine göre %116 büyüme gösterdik. Online müşteri ziyaretindeki artış oranı ise %56. Bu datalar bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Mağazacılık dönüşüm yolculuğumuzda aldığımız aksiyonlarla son 3 yılda ivmelendik, 2024 ve sonrasında uçuşa geçeceğiz.” dedi. Cesur ve her zaman yenilikler peşinde koşmayı seven bir marka olarak Boyner’in Türkiye’nin en büyük start-up’ı olduğuna değinen Çamurdan, 2024 sene sonu hedeflerini de paylaştı.. “2023’ü 20 milyar TL ciro ile kapamıştık. 2024 yılında bu rakamı ikiye katlamayı ve 40 milyar TL’nin üstünde bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Online satış tarafında büyüme hedefimiz ise gene 3 haneli. Mağaza yatırımımızda da bir sene öncesine göre % 230 artış planladık. Açılış planımızda olan 31 yeni mağazamızın 12’sini ilk 5 ayda açtık. Şu anda 42 ilde 118 mağazada, 300 bin metrekarenin üstünde bir satış alanıyla müşterilerimizle buluşuyoruz. Ordu ve Iğdır’da açacağımız mağazalarla 44 ilde olacağız” dedi.

ONLINE SATIŞLARIN PAYI YÜZDE 27

Dönüşüm ve büyüme yolculuğunun en önemli mihenk taşlarından birinin online kanallar olduğuna değinen Çamurdan, 2023 yılında Boyner Online’da da fark yaratan önemli adımlar attıklarından bahsetti. Çamurdan sözlerine şöyle devam etti: “2023’te yenilediğimiz Boyner Online’da daha özgün, daha enerjik, daha yenilikçi, daha samimi bir yapıyla müşterilerimizin karşısında olmanın karşılığını alıyoruz. Ziyaretçilerimiz yeni Boyner Online’da yüzde 35 daha fazla vakit geçiriyor. Boyner Online satışlarımızın toplam satış kanallarımız içindeki payı yüzde 27’e ulaştı. 2024 sonunda ise yüzde 33’e ulaşacağını öngörüyoruz. Gururla iletebiliriz ki ulaştığımız bu oran omni perakendecilikte Türkiye’de ve dünyada gördüğümüz oranların çok üstünde.”

Boyner.com.tr’nin pazaryeri fonksiyonu ile daha da büyüyeceğini sözlerine ekleyen Çamurdan: “Pazaryeri yetkinliğini kazanan yeni Boyner Online, moda ve lifestyle alanında daha da güçlü bir oyuncu olacak. Haziran sonunda hayata geçireceğimiz pazaryeri operasyonumuz son çeyrekte 1.200 markaya ulaşacak. Boyner filtresinden geçmiş, hepsi de bir yaşam tarzını ifade eden marka ve ürünleri ziyaretçilerimizle buluşturarak bu alanda fark yaratacak önemli bir oyuncu olacağız” dedi. Fiziksel ve online deneyimi bir arada sunan Boyner Now’a da değinen Çamurdan: “5.400 saniye yani 90 dakika içerisinde teslimat mottosuyla yola çıktık, şu anda ortalama teslimat süremiz 4.680 saniye. Boyner Now ile 40 lokasyonda 12 bin km2’lik bir alanı kapsıyoruz. Kullanıcılarımız Boyner Now’ın ödeme yapmadan ve alternatif bedenli sipariş verebilme, bulunduğun yerde denedikten sonra sonra satın alma özelliklerini çok sevdi. Anneler Günü ve Babalar Günü gibi özel günlerde kullanım oranı iki kat artan Boyner Now Boyner online satışlarının yüzde 6’sına ulaştı” dedi.

"BİZ AVMLER İLE İŞ OĞRTAĞIYIZ"

Son dönemde AVM sahiplerinin mağazalar için yaptığı açıklamalara da değinen Eren Çamurdan, "Anlaşmazlıklar elbette olabilir. Bu anlaşmazlıklar dahi medeni çerçeveler içerisinde olduğu sürece çözümlenemeyecek sorunlar yaratmaz. Biz AVM'ler ile iş ortağıyız. Sektörümüzün de adı alışveriş. Biraz alacağız biraz vereceğiz" ifadelerini kullandı.