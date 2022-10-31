Charlton Athletic 63'te Rak-Sakyi ile farkı 1'e indirirken 76'da sahne alan Albie Morgan skora dengeyi getirdi. Mücadelenin uzatma dakikalarında ise tarihi anlar yaşandı ve 4 gol oldu!

Gol perdesi ilk yarının son anlarında açılırken Edmundson konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Ipswich Town 52'de Tyreece John-Jules ile farkı 2'ye çıkardı.

İngiltere futbol piramidinin üçüncü ligi sayılan İngiltere 1. Lig'de hafta sonunda tarihe geçen bir maç oynandı. Ligde zirve mücadelesi veren Ipswich Town, Charlton Athletic'e konuk oldu.

Mücadelenin ardından konuşan Ipswich Town menajeri Kieran McKenna 4-2'den 2 puan bırakmalarını "hayal kırıklığı ve öfke" olarak değerlendirdi.

90+4'te ise bu kez Sam Morsy sahne aldı ve sağ köşeden Dominic Ball'ın pasında farkı 2'ye çıkardı.