Rekabet Kurulu, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ile Socar Turkey Enerji Anonim Şirketi arasında tarafların ortak kontrolündeki bir ortak girişim şirketi oluşturulması işlemine izin verdi.

İzin kararı Rekabet Kurumu internet sitesinde yayımlandı.