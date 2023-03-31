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Boston Celtics, lider Milwaukee’yi farklı yendi

NBA’de Doğu Konferansı ikincisi Boston Celtics, deplasmanda lider Milwaukee Bucks’ı 140-99’luk skorla yendi. Boston’da Jayson Tatum 40 sayı ve 8 ribaund ile mücadele etti

Giriş: 31.03.2023 - 11:09 | Güncelleme: ABONE OL
Boston Celtics, lider Milwaukee’yi farklı yendi
İHA

NBA’de normal sezon heyecanı 2 müsabaka ile devam etti. Doğu Konferansı’nda ilk 2 sırada bulunan ve play-off’ları garantileyen Milwaukee Bucks ile Boston Celtics, Fiserv Forum’da karşı karşıya geldi. Konferans ikincisi Boston Celtics, konuk olduğu lider Milwaukee Bucks’ı 140-99’luk skorla mağlup etti ve galibiyet sayısını 53’e çıkardı. Boston’da Jayson Tatum 40 sayı ve 8 ribaund, Jaylen Brown 30 sayı ve 5 asist, Al Harford ve Malcolm Brogdon da 14’er sayıyla mücadele etti. Konuk ekipte Jayson Tatum ve Jaylen Brown, Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal ikilisinden (2002-03) sonra bir sezonda 10 kez 30 sayı atan ilk ikili oldu. Bu sezonki 22. yenilgisini yaşayan Milwaukee’de ise Giannis Antetokounmpo’nun 24 sayı ve 7 ribaundu, Bobby Portis’in de 12 sayı ve 10 ribaundluk performansı yeterli olmadı.

NEW ORLEANS, DENVER'I MAĞLUP EDEREK PLAY-OFF YOLUNDA ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDI

Günün diğer karşılaşmasında ise Batı Konferansı’nda 7. sırada bulunan New Orleans Pelicans, deplasmanda konferans lideri Denver Nuggets’ı 107-88’lik skorla yenerek galibiyet sayısını 39’a yükseltti ve play-off şansını sürdürdü. New Orleans’da Brandon Ingram 31 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparken, Jonas Valanciunas da 15 sayı ve 12 ribaund ile double-double performansına imza attı. Toplamda 25. mağlubiyetini alan lider Denver’da ise Jamal Murray 21, Bruce Brown 19 ve Aaron Gordon da 11 sayıyla oynadı.

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