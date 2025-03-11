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        Haberler Ekonomi Emlak Bosphorus Global Property Showcase, Mayıs’ta İstanbul’da kapılarını açacak - Emlak Haberleri

        Bosphorus Global Property Showcase, Mayıs’ta İstanbul’da kapılarını açacak

        Dünyanın dört bir yanından gayrimenkul projeleri, 6-7-8 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da, Bosphorus Global Property Showcase'de (Uluslararası Gayrimenkul Tanıtım ve Satış Fuarı) Türk yatırımcılarla bir araya gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 10:45 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:45
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        Dünyanın farklı bölgelerinden projeler İstanbul'da tanıtılacak
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        Bosphorus International Real Estate Investment, 6 – 7 – 8 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da “Bosphorus Global Property Showcase” etkinliğini düzenleyecek. Dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getirecek olan Bosphorus Global Property Showcase'de farklı ülkelerden gayrimenkul firmaları projelerini tanıtacak.

        Bosphorus International Real Estate Investment Başkanı Matt Jarrar, fuara dair yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Türkiye, dünya gayrimenkul pazarında tercih edilen bir ülke olmaya devam ediyor. Yurt dışından ülkemize gayrimenkul edinimi için gelindiği gibi ülkemizden de son yıllarda yurtdışında gayrimenkul sahibi olmak için büyük bir talep var. Bu talebe cevap verebilmek adına yabancı projeleri, Türk yatırımcılarla bir araya getirerek uluslararası bir köprü kuracağız. Fuarda yurtdışında mülk edinme süreçleri, hukuki gereklilikler ve finansal çözümler gibi konularda da uzmanlardan profesyonel danışmanlık hizmeti sunacağız.”

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