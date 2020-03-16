16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vaka sayısının 24 olduğu Bosna Hersek'in iki entitesinde koronavirüsün yayılmasını engellemek için yeni tedbirler alındı.
İki entiteden biri Bosna Hersek Federasyonu (FBİH) afet durumu ilan ederken, vaka çoğunluğunun bulunduğu Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ise olağanüstü durum ilan edildi.
FBİH Başbakanı Fadil Novalic, federasyon sınırları içerisinde virüsün yayılmasını engellemek için "afet" durumu ilan edildiğini ifade ederek, ülke ekonomisinin dengede kalmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
Okullardaki uzaktan eğitim kararının ardından kamu kurumlarının da benzer uygulamaya gitmesi gerektiğine işaret eden Novalic, vatandaşlara virüsle mücadele kurallarına harfiyen uymaları çağrısında bulundu.
Novalic, gıda temini sağlanan işletmelerin kapatılmayacağını sözlerine ekledi.
RS Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede olağanüstü durum ilan edildiği, vatandaşlara panik yapmamaları ve gıda temini sağlanan işletmelerin kapatılmayacağı bilgilerine yer verildi.
ARNAVUTLUK'TA İSE SERBEST DOLAŞIMA SINIRLAMA
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri duyurdu.
Rama, ülke genelinde vatandaşların serbest dolaşımına kısıtlama getirileceğini, bugünden başlayarak yerel saat ile 18.00’den sonra ülke genelinde vatandaşların dışarıya çıkması, park ve açık alanlarda dolaşmanın yasaklanacağını bildirdi.
Yasağa uymayanlara ceza verileceğini ifade eden Rama, sadece ihtiyaç, izin ve yetki kapsamında dışarı çıkılabileceğini aktardı.
Rama ayrıca, tüm emeklilerin tamamen dışarı çıkmasını engelleyecek bir düzenleme için çalıştıklarını kaydetti.
Daha önce toplu taşıma hizmetlerinin de durdurulduğu Arnavutluk'ta vaka sayısı 51 olarak kaydedilirken, virüsten 1 kişi hayatını kaybetti.
MALEZYA'DA GÜNLÜK FAALİYETLERE SINIRLAMA
Malezya'da son haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yoğun bir şekilde artması üzerine hükümet, ülke genelinde günlük hayata dair faaliyetleri sınırlandırma kararı aldı.
Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Ulusa sesleniş konuşmasında, çarşambadan (18 Mart) itibaren geçerli olmak üzere 31 Mart'a kadar ülke genelinde bütün umumi faaliyetlerin durdurulacağını duyurdu.
Muhyiddin, söz konusu faaliyetlere dini, spor, sosyal ve kültürel her türlü etkinlik ve buluşmaların dahil olduğunu vurgulayarak, "Marketler, halk pazarları ve erzak depoları hariç ülke genelindeki bütün iş yerleri ve dini mekanlar kapatılacaktır." dedi.
Ülkeye dışarıdan seyahat ve ülkenin dışına seyahat yasağının da söz konusu tarihe kadar uygulanacağını belirten Muhyiddin, "Yakın zamanda ülkeye giriş yapan herkes şahsi karantina uygulamasında bulunmalıdır." şeklinde konuştu.
Muhyiddin, bu süre zarfında özel ve devlet okulları başta olmak üzere ana okulları, üniversiteler ve diğer eğitim kuruluşlarının faaliyet göstermeyeceğine dikkati çekti.
Devlet dairelerinin de büyük kısmının çalışmayacağını kaydeden Muhyiddin, "Elektrik, su, telekomünikasyon, posta hizmetleri, ulaşım, petrol, gaz, yayın, banka, sağlık, eczane, itfaiye, limanlar, havalimanları, hapishaneler, güvenlik ve savunma, temizlik hizmetleri ve gıda dağıtım birimleri bu yasağın haricinde tutulacaktır." ifadesini kullandı.
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