Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

YEŞİLÇAM OYUNCULARINA VEFASIZLIK YAPILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Ünlü sanatçı Hikmet Taşdemir, 9 Nisan 2022'de DHA'ya yaptığı açıklamada Yeşilçam oyuncularına vefasızlık yapıldığını belirterek, "Günümüz sinema sektöründe saygı da yok. Bizim gibi oyunculara da efsane yönetmenlere de saygı gösterilmiyor. Çok kıymetli yönetmenlerimiz, Arif Memduh Ün, Natuk Baytan, Osman Fahir Seden, Kartal Tibet, Remzi Jöntürk. Bu isimleri anmadan geçersem çok ayıp olur, Allah rahmet eylesin. Bizler olmasak siz kimsiniz ne olurdunuz. Yumruğu yiyen ben, hiç bahsedilmeyen ben. Birgün Erol Taş'dan, Hayati Hamzaoğlu'ndan, Kazım Kartal'dan hiç bahsedildi mi? Hangi kanalda bunların ölüm yıl dönümlerinde bahsettiler" sitem etti.