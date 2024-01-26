Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!

Antalya'da motokurye Ali Diken (32) ile baldızı Zeynep Ece Aksay'ı (26) öldürüp gömdüğünü itiraf eden Zeynel Boyacı (33), suç ortağı olduğu değerlendirilen eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç. ile adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den 20 Aralık'tan bu yana haber alamayan yakınları, polise başvurdu.

Polis, Diken'in bulunması için çalışma başlatırken, yakınları ise 22 Ocak'ta bir televizyon programına katıldı. Programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Zeynel Boyacı, Diken'i öldürdüğünü itiraf etti. Kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen Boyacı, Diken'i gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazide yapılan aramada, tespit edilen alan kepçe ile kazıldı. Bir süre sonra Ali Diken'in cenazesine ulaşıldı.

Zeynel Boyacı'nın alanda bir kişinin daha cesedinin olduğunu belirtmesi sonrasında gösterdiği yerde arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Ali Diken'in cesedinin 30 metre ilerisinde kepçe ile kazılan noktada bir cesede daha ulaştı. Boyacı, 4 saatlik çalışmanın ardından battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu söyledi. Cesetler, cenaze aracına alınarak adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı Zeynel Boyacı'nın, ifadesinde iki cinayetin detaylarını anlattığı ortaya çıktı. Cinayetleri itiraf eden Boyacı'nın, Ali Diken'i para meselesi ve küfür ettiği gerekçesiyle boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Boyacı'nın, şifresini öğrendiği Ali Diken'e ait banka kartından, cinayet sonrası para çektiği de belirlendi. Boyacı'nın, baldızını ise madde bağımlısı olduğu ve bir kişiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle döverek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan Zeynel Boyacı, suç ortağı olduğu düşünülen eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Polis eşliğinde emniyetten çıkarılan şüpheliler, gazetecilerin 'Niye öldürdün, pişman mısın' sorularını yanıtsız bıraktı. Farklı araçlara bindirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

ÇOCUKLUK ARKADAŞINI DA ÖLDÜRMEYİ PLANLAMIŞ

Baldızı ve motokurye arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Zeynel Boyacı'nın ifadesinde, kendisiyle gözaltına alınan çocukluk arkadaşı M.Ç.'yi de baldızıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürmek amacıyla, kayınpederine ait araziye ip çekme bahanesiyle götürdüğü, ancak öldürmekten vazgeçtiğini söylediği öğrenildi. Yaşananlardan haberi olmadığı öne sürülen M.Ç.'nin, Boyacı ile birlikte motosiklet üzerinde görüntüsünün çıkması nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

YURT DIŞINA KAÇMAK İÇİN PLAN YAPMIŞ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Zeynep Ece Aksay'ın 15 Ağustos'ta kaybolmasının ardından Boyacı ile konuya ilişkin görüşme yaptığı ve takibe aldığı kaydedildi. Ekiplerin, teknik takibin yanı sıra Boyacı'nın televizyonda canlı yayına çıkmasını beklediği, yurt dışına kaçma planı yaptığını belirledi. Ali Diken'den haber alınamaması üzerine ise teknik takibi sıklaştıran ekiplerin, Boyacı'nın telefon kayıtlarını incelemeye aldığı kaydedildi.

'KIZLARLA BULUŞACAĞIZ' DİYE KANDIRMIŞ

16 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıkan Boyacı, ifadesinde, iki cinayete ilişkin detayları anlattı. Boyacı, daha önce bir gece evlerinde kalan Diken'i eşi ile ilgili kötü konuşması üzerine, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı ise uyuşturucu madde kullandığı ve başka birisiyle ilişkisi olduğu için tek başına öldürdüğünü itiraf etti. Boyacı, Diken'i iple boğarak, baldızını ise evinde döverek öldürdüğünü ve battaniye sarıp gece saatlerinde kiralık araçla olay yerine gömdüğünü söyledi. Boyacı sorgusunda, Ali Diken'i 'kızlarla buluşacağız' diyerek buluşmaya çağırdığını, çocukluğunun geçtiği bölge olan olay yerine götürüp öldürdüğünü itiraf etti. Boyacı'nın hem kendi hem maktullerin cep telefonlarını sattığı belirlenirken, emniyet ekipleri telefonların IMEI numaralarını tespit edip el koydu.