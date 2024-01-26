Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul Bayrampaşa'da karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!

        Şaşkına çeviren saldırı! Karısıyla trafikte tartışan sürücü için tetikçi tuttu

        İstanbul Bayrampaşa'da duyanları şoke eden bir saldırı meydana geldi. İlçede Mert Can Uzun adlı kişi, karısıyla trafikte tartışan Emre Ürker'i tuttuğu tetikçiyle yaraladı. Olayın ardından tetikçi ve azmettirici ile birlikte 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 12:50 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bayrampaşa'da geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Yaralanan Emre Ürker'in trafikte tartıştığı kadının eşi tarafından vurdurulduğu belirlendi.

        DHA'da yer alan habere göre olay, 22 Ocak Pazartesi 22.30 saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aynı gün Eyüpsultan'da trafikte ilerleyen Emre Ürken, seyir halindeyken G.M. Uzun ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın ardından akşam saatlerinde Emre Ürker, iki farklı cep telefonu numarasından 'Sen kimsin benim eşime küfrediyorsun' diye arandı.

        REKLAM

        GÖRÜŞMEK İSTEDİ, TEKLİFİ KABUL ETTİ

        Emre Ürker, kendisi ile ısrarla görüşmek isteyen kadının eşi Mert Can Uzun'un teklifini kabul etti. Emre Ürker arkadaşı Cem Rüzgar'ı da alarak buluşma noktasına gitti.

        Mert Can Uzun da yanında üç kişiyle plakasız bir otomobille buluşma noktasına geldi. Otomobilden inen Kürşat Efe Özat'a görüntülü konuştuğu G.M. Uzun'a, "Bu mu sana küfreden" dedikten sonra belinden çıkardığı silah ile Emre Ürker'e ateş etti. Şüpheliler geldikleri araç ile olay yerinden hızla uzaklaştılar.

        REKLAM

        Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde Emre Ürker yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek araçla kaçan saldırganları yakaladı. Ekiplerin yaptığı çalışmada azmettirici olduğu iddia edilen Mert Can Uzun ve Kürşat Efe Özata ile araçta bulunan Kerim Baytur ve Emre M.'yi yakaladı.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Şüpheli olarak ifadesine başvurulan G.M. Uzun serbest bırakıldı. İfadeleri alınan azmettirici Mert Can Uzun ile Kerim Baytur ve Kürşat Efe Özata ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

        REKLAM

        Mahalle sakini Osman Süren, "Biz yukarıda oturuyorduk, olay anında. Silah sesine geldik buraya. Bekçi arkadaşlar da ışınlandı resmen. Biz de onlarla aynı anda geldik zaten. Vurulan kişi zıpladığı için üstten yara almadı, ayaklarından vuruldu. Biz üç el silah sesi duyduk. Bir kişi yerde yatıyordu, onun da bilinci açıktı. Hemen müdahale ettiler, kemerini çıkarmış, kendi kendine müdahale uygulamış. O an bir şeyler söylüyordu, park ederken olmuş olay" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        İngiliz yetkiliden "Savaşa hazırlıklı olmalıyız" mesajı
        İngiliz yetkiliden "Savaşa hazırlıklı olmalıyız" mesajı
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Marmara'da 20 tsunami gözlem istasyonu kuruluyor
        Marmara'da 20 tsunami gözlem istasyonu kuruluyor
        "Ayakları titreyecek"
        "Ayakları titreyecek"
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Habertürk Anasayfa