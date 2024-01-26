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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Bayern Münih, Sacha Boey’le anlaştı! Galatasaray rekor bonservis istiyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Galatasaray Haberleri

        Bayern Münih Sacha Boey'le anlaştı, gözler Galatasaray'da!

        Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... PSG ve Manchester United'ın da ilgilendiği Sacha Boey konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Bayern Münih ile anlaşan Fransız oyuncu kulüplerin el sıkışmasını bekliyor. Galatasaray, Bavyera devinin rakamlarını düşük buluyor. İşte son gelişmeler

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 26.01.2024 - 11:37 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:59
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          Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey yuvadan uçmaya hazırlanıyor, transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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          Ocak başında PSG'nin devreye girmesi sonrasında Galatasaray yönetimi Boey'un bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirlese de Bayern Münih'in ilgisi transferin boyutlarını değiştirdi.

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          Oyuncunun menajeri İstanbul'a gelirken Bayern Münih'in şartlarını sarı-kırmızılılara iletti.

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          Bu anlarda 'Boey'un ağrılarım var' diyerek maça çıkmaması da Galatasaraylı yetkilileri rahatsız etti.

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          Bayern Münih'in 32 yaşındaki Kevin Trippier için Newcastle United'a yaptığı 15 milyon Euro'luk teklifi, 23 yaşındaki Boey için yapması da Galatasaray'ın tavrını değiştirdi.

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          Daha önce Sacha Boey'a kulübün çıkarlarıyla uyuşması durumunda kolaylık sağlamayı planlayan sarı-kırmızılılar, Bayern Münih ve oyuncunun menajerinin yaklaşımı sebebiyle istedikleri bonservis bedelini 30 milyon Euro seviyesine çekti.

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          PSG ve Manchester United'ın da ilgilendiği Fransız sağ bek için yeni bir teklif yapan Bayern Münih, Galatasaray'a önerdiği rakamı 20 milyon Euro'nun üzerine çekti.

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          30 milyon Euro beklentisi bulunan Galatasaray ise devre arasında Sacha Boey'un yerini doldurmakta zorlanacağı için bu rakamda geri adım atmak istemiyor.

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          Diğer yandan oyuncunun sözleşmesinin gelecek sezon sonunda bitecek olması da sarı-kırmızılı kulübü düşündürüyor.

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          25 milyon Euro'luk garanti bonservis bedeline ek olarak çeşitli bonuslarla bu transferin bitme ihtimali de masada bulunuyor.

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          REKOR BONSERVİS OLACAK

          Sacha Boey'un 20 milyon Euro'nun üzerinde bir meblağa kulüpten ayrılması onu Galatasaray tarihinin en pahalı oyuncusu yapacak.

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          1 milyon 150 bin Euro'ya transfer edilen Sacha Boey, 16 milyon Euro ile Badou Ndiaye transferini de geride bırakacak.

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          YÜZDE 15 RENNES'E GİDECEK

          Diğer yandan Galatasaray'ın Boey transferinde elde edeceği bonservis bedelinin yüzde 15'i ise Rennes'e gidecek.

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