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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimleri öncesi il ziyaretleri programı belli oldu. Hafta sonu İzmir ve Eskişehir'e gidecek olan Erdoğan, Şubat ayında deprem bölgesiyle birlikte 50 ili ziyaret edecek.

Yerel seçimlere geri sayım devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı da belli olmaya başladı.

İlçe adaylarını açıklama, açılış ve mitinglerle birlikte toplam 50 ili ziyaret etmesi planlanıyor. Erdoğan’ın geçen hafta Yalova ile başladığı programı; Cumartesi İzmir, Pazar günü de Eskişehir ile devam edecek.

DEPREM BÖLGESİ UNUTULMAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayının ilk haftasında Kahramanmaraş ve Hatay'a gidecek. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde de deprem bölgesi unutulmayacak. Erdoğan, Gaziantep, Elazığ ve Adıyaman'da yapımı tamamlanan afet konutlarını hak sahiplerine teslim törenine katılacak.

TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGESİNDE SEÇMENLE TEMAS KURACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 7 bölgesinde seçmenle temas kuracak. Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Ağrı'da da miting düzenleyecek.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NUN ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK

Geçen sene deprem felaketi nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'nun üçüncüsü 1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Forum, dünyanın dört bir yanından gelen devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, uluslararası kurum temsilcilerine ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da foruma katılarak, pek çok ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan, kampanya sürecinde bazı illere birden çok ziyaret gerçekleştirecek. Seçim takviminin son günlerini ise İstanbul'un ilçelerine ayırması bekleniyor.