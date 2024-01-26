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        Haberler Gündem Güncel KAR KAPIDA! Son dakika: Kar İstanbul kapılarına dayandı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM alarma geçti

        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!

        Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurdun batısında kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren başladı. Bolu Dağı'nda 3 gün yağması beklenen kar için ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Başkent'te de sabah saatlerinde beyaz örtü kendisini gösterdi. Bugünden itibaren kar yağışının Batı Karadeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu'da etkisini artırmasının beklendiği bildirildi. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, pazar akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklendiğini açıkladı. Beklenen yağışın pazartesi günü öğle saatlerine kadar süreceği belirtildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.01.2024 - 09:44 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:33
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        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
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        AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

        SICAKLIK 2-4 DERECE DAHA DÜŞECEK

        DHA'da yer alan habere göre mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

        PAZAR GECE VE PAZARTESİ SABAHA DİKKAT

        Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

        İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        BATIDA KAR KAPIYI ÇALDI

        Öte yandan, yurt genelinde dün akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen ve cuma gününden itibaren Marmara'nın doğusunda, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen kar, kapıyı çaldı.

        AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLADI

        Yeni soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte Bolu’nun yüksek kesimlerinde akşam üzeri kar yağışı başladı. Bolu Dağı geçişinde gece saatlerine kar yağışı etkisini artırdı.

        BOLU'DA KAR 5 SANTİME ULAŞTI

        Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede kar nedeniyle yolun kapanmaması konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        3 GÜN ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

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        Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda kar yağışının bölgede 3 gün boyunca etkili olacağı ifade edildi. Kar yağışının devam ettiği Bolu Dağı geçişinde ulaşımda herhangi bir problem yaşanmadı.

        KAR KÜREME ÇALIŞMASI YAPILIYOR

        Kara yolları ekipleri güzergah boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        BAŞKENT'TE KAR

        Ankara'da da sabah saatlerinde beyaz örtü kendisini gösterdi. Kar ile birlikte yoğun sis Başkent'te etkili oldu.

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