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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Bayern Münih'ten Emirhan Demircan'ı istedi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Bayern Münih'ten Emirhan Demircan'ı istedi

        Sacha Boey transferi için Bayern Münih'le görüşen Galatasaray, Bavyera devinin altyapısından yetişen Emirhan Demircan'la ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyen genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 26.01.2024 - 16:51 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:37
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        Galatasaray, Emirhan Demircan'ı istedi
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        Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Manchester United ve PSG'nin de ilgilendiği Sacha Boey'un transferi için Bayern Münih'le masaya oturan sarı-kırmızılılar, U19 Milli Takım oyuncusu Emirhan Demircan'ı yakından takip ediyor.

        Sacha Boey için Bayern Münih'le bonservis bedeli pazarlığı yürüten sarı-kırmızılılar, Alman deviyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Emirhan Demircan'ın transferini de görüştü.

        19 yaşındaki genç yıldızın temsilciliğini yürüten ailesi de Alman ekibi tarafından bilgilendirilirken transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

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        Bayern Münih'in Emirhan'ı yakın süre içerisinde A Takımla antrenmanlara, Bayern Münih II'de ise resmi maçlara çıkarmayı planladıkları belirtildi.

        Bayern Münih'in U19 Takımı'yla UEFA Gençlik Ligi'nde 4 maça çıkan ve 3 gol 1 asistlik performans sergileyen Emirhan, yazın yaşadığı sakatlığın ardından Almanya Gençlik Ligi'nde de altı maçta 2 gol 1 asist üretti.

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